Выбила нож из рук сына, которого теперь отправили в психбольницу

Суд признал мужчину невменяемым. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В Чувашии суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Перед законом предстал 31-летний житель деревни Васькино Моргаушского района.

Как установили следователи, рано утром 16 июля 2020 года у себя дома мужчина зашел в комнату своей 54-летней матери и нанес ей три удара ножом в область груди. Но, несмотря на полученные ранения, женщина смогла оттолкнуть от себя сына и выбить из его рук тот самый нож.

Нападавший после этого сбежал, а пострадавшая сообщила о произошедшем своему мужу. Тот, в свою очередь, вызвал на место происшествия «скорую». Женщине удалось выжить. Ее сына задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.

В итоге на основании судебно-психиатрической экспертизы сын потерпевшей был признан невменяемым и был отправлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

- Мужчина не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, - сообщили в следственном комитете Чувашии.