На Новый год 2021 на главной елке в Набережных Челнах безопасность обеспечат 150 полицейских и 40 росгвардейцев

К елочным городкам горожан будут пропускать лишь после досмотра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогоднюю ночь 2021 на центральной елке в Набережных Челнах за общественным порядком будут следить 150 полицейских и 40 росгвардейцев. Безопасность дорожного движения же обеспечат четыре экипажа ГИБДД. Об этом сообщил начальник полиции УМВД города Руслан Бадретдинов.

Он также заметил, что 31 декабря в местах проведения религиозных обрядов будут работать 30 полицейских. Дополнительно в эти дни будут привлечены работники частных охранных организаций и муниципальные служащие.

К елочным городкам горожан будут пропускать лишь после досмотра.

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