В Казани за день угарным газом отравились четыре человека

Причиной недомогания стал угарный газ Фото: Из материалов пресс-службы

Тревожным выдался понедельник, 14 декабря, для жителей столицы Татарстана и сотрудников экстренных служб. Сразу по двум адресам потребовалась помощь медиков и спасателей - жители квартир почувствовали недомогание и вызвали медиков. Приехавшие врачи заподозрили у 26-летнего мужчины и 24-летней девушки, которые жили в квартире на улице Ботанической в Приволжском районе Казани отравление угарным газом, и госпитализировали их.

Через некоторое время помощь потребовалась уже жильцам квартиры на улице Горьковское шоссе в Кировском районе столицы республики. Там с тяжелым отравлением угарным газом в больницу "скорая" отправила 63-летнюю женщину, ее 34-летняя дочь также оказалась в медучреждении, но степень ее отравления была средней.

Во всех случаях причиной ЧП стало отсутствие проветривания во время работы газовой колонки, сообщили в МЧС Татарстана.