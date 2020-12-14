Ночью в Казани похолодает до 20 градусов мороза

Во вторник будет ясно и морозно. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Аномальные для середины декабря холода не покинут территорию Татарстана и его столицы в ближайшие сутки. Так, 15 декабря в Казани прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 20 градусов мороза, днем – 8-10 градусов со знаком "минус". На дорогах сохранится гололедица.

В целом по республике местами пройдет слабый снег, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 13 до 18 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 20-25 градусов мороза, в дневные часы – от 7 до 12 градусов ниже нуля.