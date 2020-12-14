В Чебоксарах в аварии автобуса и троллейбуса пострадала пассажирка

С места аварии увезли пассажирку автобуса Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря в 6.20 на кольце у Шупашкар - перекресток улиц 9-ой пятилетки, Тракторостроителей и Эгерского бульвара. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса №52 превысил скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в троллейбус, который двигался по кольцу и приостановился из-за того, что впереди идущий транспорт снизил темп движения.

Во время этой аварии травмы различной степени тяжести получила 39-летняя пассажирка автобуса, сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии.