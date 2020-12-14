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В результате ДТП в Ульяновске 19-летней девушке зажало ноги

Из салона автомобиля ее вытаскивали спасатели
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: @tambovsky_ag

Фото: @tambovsky_ag

Утром в воскресенье, 13 декабря, у дома №2 улице Юности в Ульяновске столкнулись автомобили Фольксваген Поло (такси) и Лада Гранта. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на встречку.

В результате аварии таксист получил травму ноги, но после осмотра медиками был отпущен домой. Ноги 19-летней пассажирки “Лады” же оказались зажаты. На место выезжали спасатели, которые вытащили девушка и передали ее врачам для госпитализации.

- В ликвидации ДТП были задействованы 4 человека и 1 единица техники, - сообщает первый замначальника Управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский.

Фото: @tambovsky_ag

Фото: @tambovsky_ag

ДТП