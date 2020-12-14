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В Казани во время пожара на стройке пострадал рабочий

С возгоранием удалось быстро справиться
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу

Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар на территории стройки в Кировском районе столицы Татарстана начался вчера, 13 декабря, в 15.55. Пожарных вызвали строители, которые пытались самостоятельно потушить возгорание в строительном вагончике - бытовке. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Пожарные прибыли на место возгорания - СНТ "Лагерная". Им удалось быстро справиться с пламенем.

В больницу с ожогами 1-2% тела был отправлен в больницу 46-летний рабочий стройки.

- Причина пожара устанавливается, - сообщил в МЧС Татарстана.

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