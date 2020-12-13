В Казани от COVID-19 скончался заслуженный артист России Айдар Хафизов

Айдар Хафизов скончался 13 декабря Фото: Из материалов пресс-службы

В воскресенье, 13 декабря, в своем доме скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айдар Садриевич Хафизов. Его дочь сообщила, что артист скончался под утро. Она попросила не тревожить звонками его супругу, свою мать, поскольку тяжелая утрата очень болезненна для них.

Гражданская панихида пройдет завтра, в понедельник, в 13.00 на площади перед театром Камала.

Артист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и несклько дней находился в реанимации. Напомним, что Айдар Хафизов родился 20 мая 1943 года в селе Конь Пестречинского района Татарстана. После окончания в 1970 году Казанского театрального училища поступил на службу в театр Камала. За время своей творческой деятельности он работал режиссером татарского народного театра ДК имени Ленина, администратором Кукольного театра, артистом Татгосфилармонии и Республиканского передвижного театра (ныне театр имени Карима Тинчурина). С 1978 г. — в труппе Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.