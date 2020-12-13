В Чувашии пьяный водитель устроил аварию, где пострадала его жена

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 12 декабря, в 17.45 на 679 километре федеральной трассы М7 "Волга" - "Москва-Уфа" в Цивильском районе республики. По предварительным данным, 39-летний мужчина, управлявший иномаркой "Рено-Дастер" столкнулся в фурой "Ман", а затем его легковушку отбросило на "Дэу Нексиа". Водителя "Рено" проверили на состояние алкогольного опьянения, и установили, что он сел за руль пьяным.

Он, по предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу грузовику.

- В результате тяжелые травмы получила 38-летняя супруга предполагаемого виновника ДТП, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

Удар пришелся со стороны пассажира Фото: МВД по Чувашской Республике

Спустя некоторое время к врачам обратился и предполагаемый виновник, он с начала 2020 года уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе скоростного режима.