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В Чувашии нашли тело рыбака, провалившегося в полынью вместе с мотобуксировщиком

Пропал он еще 7 декабря
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчина провалился под лед

Мужчина провалился под лед

Фото: МЧС Чувашии

В Козловском районе республики на реке Волга возле Козловки обнаружили тело 37-летрего рыбака. Мужчина 7 декабря поехал на своем мотобуксировщике на рыбалку, и пропал. Позднее на месте, где проходил обычный маршрут мужчины, обнаружили большую полынью и следы мотобусировщика обрывались на ее краю.

Водолазы 11 декабря обнаружили тело погибшего мужчины на дне реки, там же нашли и сам мотобуксировщик, сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. Останки подняли на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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