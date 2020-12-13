В Чувашии нашли тело рыбака, провалившегося в полынью вместе с мотобуксировщиком

Мужчина провалился под лед Фото: МЧС Чувашии

В Козловском районе республики на реке Волга возле Козловки обнаружили тело 37-летрего рыбака. Мужчина 7 декабря поехал на своем мотобуксировщике на рыбалку, и пропал. Позднее на месте, где проходил обычный маршрут мужчины, обнаружили большую полынью и следы мотобусировщика обрывались на ее краю.

Водолазы 11 декабря обнаружили тело погибшего мужчины на дне реки, там же нашли и сам мотобуксировщик, сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. Останки подняли на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов.