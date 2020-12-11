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Мороз, гололед, зато без осадков: Погода в Татарстане на 12 и 13 декабря

Ночью столбики термометров могут опуститься до 27 градусов ниже нуля
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Аномальные холода из Татарстана пока уходить не спешат.

Аномальные холода из Татарстана пока уходить не спешат.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ближайшие сутки на территории Татарстана и его столицы прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый ветер.

Предстоящей ночью температура в Казани составит минус 15-17 градусов, при прояснениях до 22 градусов мороза. Днем в субботу ожидается 8-10 градусов ниже нуля. На дорогах сохраняется гололедица.

По Татарстану в ночь на 12 декабря минимальная температура воздуха будет варьироваться от 14 до 19 градусов со знаком "минус", при прояснениях до 22-27 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов ниже нуля.

13 декабря также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза, при прояснениях – до 23 градусов мороза. Днем в воскресенье синоптики прогнозируют 7-12 градусов ниже нуля.