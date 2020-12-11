Жительница Казани обратилась в прокуратуру, чтобы расторгнуть брак с иностранцем

Женщина заключила брак, чтобы помочь мужчине получить гражданство. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жительница Казани обратилась в прокуратуру Ново-Савиновского района. Она сообщила, что не может найти своего мужа, гражданина Таджикистана. По словам заявительницы, в декабре 2018 года в Казани она заключила с мужчиной фиктивный брак, чтобы помочь ему получить гражданство РФ. Фактически она с ним не проживала, а его местонахождение ей неизвестно.

По закону, брак признается недействительным в случае его фиктивности, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Признание брака недействительным производится судом

- Прокуратура направила в Советский районный суд Казани иск о признании недействительным фиктивного брака. Исковое заявление находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.