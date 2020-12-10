В 2021 году Марий Эл получит 215,7 миллиона рублей на строительство здания филармонии в Йошкар-Оле

Всего в течение ближайших трех лет 22 регионам России направят более 4,6 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году Марий Эл потратит 215,7 миллиона рублей на строительство здания Марийской государственной филармонии в Йошкар-Оле площадью более 5 тысяч “квадратов”. Деньги эти будут выделены республике из федерального бюджета в рамках проекта “Культурная среда”, которые предусматривает ремонт театров и домов культуры, возведение концертных залов, а также реставрацию музей и объектов культурного наследия.

Всего в течение ближайших трех лет 22 регионам России направят более 4,6 миллиарда рублей. Так, например, Татарстан в 2022 и 2023 годах получит по 202,8 миллиона рублей и 297,2 миллиона рублей соответственно на возведение в Альметьевске концертного зала с органом.