У школьников Ульяновской области зимние каникулы начнутся уже 28 декабря

Отдыхать ребята будут как обычно - до 10 января будущего года. Фото: Олег УКЛАДОВ

По расписанию зимние каникулы у школьников начинаются с 30 декабря. Однако в Ульяновской области решили отправить детей на новогодние праздники на два дня раньше положенного. А учитывая, что 28 число - понедельник, последний учебный день года у них будет 25-го. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Сергей Морозов. Причины подобного решения он не объяснил.

Фото: @morozov_si

Сделали это в министерстве просвещения области. По словам главы ведомства Натальи Семеновой, увеличение выходных дней позволит минимизировать контакты между детьми и, как следствие, снизить риск заражения коронавирусом.

Зимние каникулы у ульяновских школьников продлятся как обычно - до 10 января будущего года.