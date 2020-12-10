В Чувашии скончались еще девять зараженных коронавирусом людей

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По данным на четверг, 10 декабря, в Чувашии выявили 349 летальных случаев коронавируса. Девять последних смертей зараженных зафиксировали накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели порядка 358,7 тысяч тестов на COVID-19. Исследования выявили 13 784 больных, 130 из которых - накануне. На сегодняшний день, 12 494 зараженных выздоровели (79 - за последние сутки), но новые случаи коронавируса продолжают выявляться десятками ежедневно.