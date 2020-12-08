Жители Чебоксар из-за интернет-мошенников лишились 148,5 миллиона рублей

Фото: мэрия Чувашии.

Ежедневно полиция Чебоксар регистрирует 7 - 8 преступлений, совершенных через Интернет или при помощи мобильных телефонов. Только в ноябре зафиксировано 222 мошенничества, из-за которых чебоксарцы лишились 12 миллионов рублей, сообщила на совещании в городской администрации заместитель начальника УМВД России по столице Чувашии Оксана Таратина.

За текущий год сумма ущерба составила 148 млн 536 тыс. рублей.

Чаще всего на уловки мошенников попадаются постоянно работающие чебоксарцы (59% заявлений), следом идут официально безработные (22% жалоб), затем пенсионеры - 11% случаев. Реже всего на версии неизвестных ведутся учащиеся и юридические лица (4,5% и 2% соответственно).

Легенды и способы у злоумышленников нестабильны: то представятся сотрудниками служб безопасности банков, то используют фишинговые сайты. Также взламывают соцсети чебоксарцев, обманывают под предлогом аренды недвижимости, заработка на биржах или получения кредита.

Возвращать потерянные деньги, по словам Таратиной, дело непростое. За год удалось раскрыть только 311 из 2251 случая. Возмещено чебоксарцам 2,7 млн рублей убытков.

В связи с этим глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил усилить профилактическую работу и оказывать помощь в работе полиции.