В Чебоксарах новогодние гулянья пройдут онлайн

Фото: мэрия Чебоксар.
Столица Чувашии готовится к встрече Нового года: уже приступили к украшению улиц, парков и скверов города, разработали правила поведения в условиях эпидемиологической обстановки. Окончательно все работы будут завершены к 20 декабря.
- До Нового года осталось всего две с половиной недели. Впервые праздничные мероприятия будут проходить в усеченном формате, без привычных для нас акций и гуляний. Тем не менее Новый год ждут все. Скоро появятся новые арт-объекты, будут оформлены новые территории, по-другому станут выглядеть Московский мост, сквер Горького, площадь Победы, другие объекты, - отметил на совещании глава администрации Алексей Ладыков.
Главная ель в этом году будет установлена на Красной площади. Ее длина составит 14 метров, а украсят ее десять жар-птиц. Интересной новинкой площадки станет 6-метровый арт-объект «Тухья». Его установят на специальном постаменте над фонтаном в окружении четырех национальных рун.
На детской площадке установят 15 световых инсталляционных одуванчиков. Поперек площади в ряд выстроят четыре группы арок. Еще шесть арт-объектов в виде лотоса появятся на одной из сцен площади.
Сквер Максима Горького и площадь Победы в этом году украсят гирляндами в виде тающих сосулек и подсветят прожекторами.
Алексей Ладыков в свою очередь призвал обязательно украсить праздничной иллюминацией улицы города, здания и фасады.
- Важна и бесперебойная работа по оказанию качественных услуг проката коньков, лыж, другого инвентаря, услуг жилищно-коммунальных служб, - следом подчеркнул он.
В этом году в Чебоксарах готовят 36 катков во дворах, парках и школах. Самый большой будет работать в этнокомплексе «Амазония». Сразу два катка для детей и взрослых будут работать в парке Николаева.
Алексей Ладыков поручил уделить особое внимание качеству льда на площадках, освещению и музыкальному сопровождению.
Из-за пандемии иначе будут работать раздевалки и пункты проката: одновременно там должны будут находиться не более четырех человек. Обязательным будет использование средств защиты и соблюдение дистанции. Во время технических перерывов персоналу предстоит дезинфицировать все поверхности и проветривать помещения.
Для любителей лыжных прогулок готовят 13 лыжных трасс, в том числе освещенная в вечернее время в Лапсарах. На Московской набережной и в Заволжье чебоксарцы смогут покататься на снегоходах и зимних велосипедах.
Массовые гулянья в городе в этом году пройдут в основном дистанционно. Поэтому учреждения допобразования готовят онлайн-конкурсы, фестивали, акции и концерты.
А в школах и детских садах елки пройдут внутри классов и групп без участия родителей и аниматоров. Здесь также должны будут соблюдать меры безопасности.