В Чебоксарах новогодние гулянья пройдут онлайн

Фото: мэрия Чебоксар.

Столица Чувашии готовится к встрече Нового года: уже приступили к украшению улиц, парков и скверов города, разработали правила поведения в условиях эпидемиологической обстановки. Окончательно все работы будут завершены к 20 декабря.

- До Нового года осталось всего две с половиной недели. Впервые праздничные мероприятия будут проходить в усеченном формате, без привычных для нас акций и гуляний. Тем не менее Новый год ждут все. Скоро появятся новые арт-объекты, будут оформлены новые территории, по-другому станут выглядеть Московский мост, сквер Горького, площадь Победы, другие объекты, - отметил на совещании глава администрации Алексей Ладыков.

Главная ель в этом году будет установлена на Красной площади. Ее длина составит 14 метров, а украсят ее десять жар-птиц. Интересной новинкой площадки станет 6-метровый арт-объект «Тухья». Его установят на специальном постаменте над фонтаном в окружении четырех национальных рун.

На детской площадке установят 15 световых инсталляционных одуванчиков. Поперек площади в ряд выстроят четыре группы арок. Еще шесть арт-объектов в виде лотоса появятся на одной из сцен площади.

Сквер Максима Горького и площадь Победы в этом году украсят гирляндами в виде тающих сосулек и подсветят прожекторами.

Алексей Ладыков в свою очередь призвал обязательно украсить праздничной иллюминацией улицы города, здания и фасады.

- Важна и бесперебойная работа по оказанию качественных услуг проката коньков, лыж, другого инвентаря, услуг жилищно-коммунальных служб, - следом подчеркнул он.

В этом году в Чебоксарах готовят 36 катков во дворах, парках и школах. Самый большой будет работать в этнокомплексе «Амазония». Сразу два катка для детей и взрослых будут работать в парке Николаева.

Алексей Ладыков поручил уделить особое внимание качеству льда на площадках, освещению и музыкальному сопровождению.

Из-за пандемии иначе будут работать раздевалки и пункты проката: одновременно там должны будут находиться не более четырех человек. Обязательным будет использование средств защиты и соблюдение дистанции. Во время технических перерывов персоналу предстоит дезинфицировать все поверхности и проветривать помещения.

Для любителей лыжных прогулок готовят 13 лыжных трасс, в том числе освещенная в вечернее время в Лапсарах. На Московской набережной и в Заволжье чебоксарцы смогут покататься на снегоходах и зимних велосипедах.

Массовые гулянья в городе в этом году пройдут в основном дистанционно. Поэтому учреждения допобразования готовят онлайн-конкурсы, фестивали, акции и концерты.

А в школах и детских садах елки пройдут внутри классов и групп без участия родителей и аниматоров. Здесь также должны будут соблюдать меры безопасности.