Из-за сильных морозов в Ульяновске усилили контроль за работой общественного транспорта

Выявлено нарушение расписания водителями маршрутов №37 и №59. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта администрации продолжают мониторинг соблюдения расписания и качества готовности общественного транспорта к зиме. При этом, из-за морозной погоды, контроль решили усилить.

Одни из последних проверок состоялись на остановках «Речной порт» и «Ветеринарная». Выявлено нарушение расписания водителями маршрутов №37 и №59. Составлены акты проверки и претензии, которые вместе с материалами направлены перевозчикам.

- На этой неделе подобные рейды планируется продолжить, охватив в утренние и вечерние «часы пик» наиболее значимые пассажирообразующие пункты Ульяновска. Кроме того, в контроле за расписанием движения используются системы ГЛОНАСС и данные с камер Центра организации дорожного движения,- сказал начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков.