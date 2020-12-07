В Татарстане женщина без водительских прав устроила ребенку опасную прогулку

Скриншот с видео Фото: принтскрин видео.

В соцсетях появилось видео, как по вечерней трассе вдоль села или пригорода катается автомобиль, где на переднем пассажирском сидение находится несовершеннолетний мальчик. Ребенку на вод лет 6, водитель перевозит его без детского удерживающего устройства и не пристегнув ремнем безопасности. При этом водитель продолжала снимать ребенка на свой сотовый телефон, управляя автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана смогли установить и пригласить для беседы женщину, которая находилась за рулем легковушки и устроила ребенку опасную прогулку. Выяснилось, что это 33-летняя жительница Чистополя, у которой вовсе нет водительского удостоверения.

- В отношении нарушительницы были составлены административные материалы за управление транспортным средством, не имея права управления и за нарушение правил перевозки ребенка, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.