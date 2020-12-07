В Татарстане во время пожара в частном доме погиб пенсионер

Фото возгорания из архива МЧС Татарстана

Пожар в частном доме на улице Ленина в деревне Пролей-Каша Тетюшского района республики начался в воскресенье, 6 декабря. Пожарных вызвали соседи, когда увидели густой черный дым и пламя над домом 61-летнего мужчины. Самого пенсионера на улице никто не видел, и когда приехали пожарные, очевидцы выдвинули предположение, что мужчина может находиться в горящем доме.

Дом сгорел полностью вместе с сараем, во время разбора завалов было обнаружено тело погибшего пенсионера.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра.