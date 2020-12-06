Аномальные холода в Татарстане: Мороз начнет отступать не раньше 10 декабря

Без лишней необходимости в такую погоду лучше из дома не выходить. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На территории Татарстана начиная с 3 декабря 2020 года установилась аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-16 градусов ниже климатической нормы. Отступать морозы не торопятся.

Вот и в понедельник, 7 декабря, характер погоды будет таким же, как и в последние несколько дней. Так, в Татарстане прогнозируют переменную облачность. П Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо- западный 3-8 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и утром - от 14 до 19 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до 26 градусов ниже нуля. Днем - не выше 8 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица. К слову, аномальные холода прдлятся почти до конца недели. Отступать морозы начнут только ближе к пятнице.