"Это лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях": президент Татарстана поручил организовать больше площадок на открытом воздухе

Татарстанцам советуют больше посещать массовые мероприятия на открытом воздухе. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В условиях ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях следует активизировать работу на открытых площадках. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что сложная ситуация с коронавирусом заставила ввести ряд ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в частности, это касается лимита на зрителей. В этих условиях следует активизировать работу по организации мероприятий на открытом воздухе.

- У нас больше возможностей на открытом пространстве. Необходимо подготовить площадки для проведения новогодних праздничных мероприятий, культурных и спортивных событий. Нужно создать для досуга граждан все необходимые условия. Это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях, - сказал Рустам Минниханов.