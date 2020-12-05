На пожаре в селе Малые Кайбицы пострадал мужчина

Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В субботу, 5 декабря, на улице Центральная в селе Малые Кайбицы Кайбицкого района загорелся частный дом. Об это в 11.10 пожарным сообщили очевидцы.
Спустя шесть минут спасатели уже были на месте. Локализовать пожар им удалось к 11.32, а полностью его ликвидировать - к 11.47.
Термические ожоги получил 43-х летний мужчина. С места пожара он был госпитализирован в центральную районную больницу.
- Дом автоматической пожарной сигнализацией не оборудован. Причина произошедшего устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.