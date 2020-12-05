“Пусть ваш достойный пример вдохновляет все больше людей”: Метшин поздравил казанских волонтеров с Днем добровольца

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Сегодня, 5 декабря, отмечается Международный день добровольца. С этим праздником волонтеров Казани уже поздравил мэр города Ильсур Метшин. Он заметил, что открытость и внутренняя сила этих людей заслуживают глубокого уважения и благодарности.

- Вкладывая душу в благотворительные проекты, вы бескорыстно служите обществу и стремитесь сделать этот мир лучше. По зову сердца проявляя отзывчивость и участие, вы откладываете в сторону свои дела и спешите уделить внимание тем, кому это особенно необходимо, - отметил градоначальник. - От всей души желаю вам успехов в благородной и значимой деятельности, крепкого здоровья, сил, энергии и воплощения в жизнь новых идей! Пусть ваш достойный пример вдохновляет все больше людей!