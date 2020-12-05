В Ульяновске наградили мужчину, который спас на пожаре пенсионерку и двухлетнего ребенка

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

Глава Ульяновска Сергей Панчин наградил жителя пригородного поселка Плодовый Амира Гусейнова. Это он спас пенсионерку и двухлетнего ребенка с балкона во время пожара в доме №5 на улице Мичурина. Случай произошел еще 7 октября.

Мужчина случайно оказался возле того дома и увидел на балконе второго этажа женщину и малыша, которые оказались заблокированы из-за сильного задымления. Не растерявшись, он соорудил самодельную лестницу и помог людям эвакуироваться.

За смелость и мужество Амир Гусейнов получил почетную грамоту администрации города.

- Я считаю, что каждый здравомыслящий мужчина поступил бы точно так же, окажись он на моем месте, - заметил он.