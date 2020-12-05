Пенсионер погиб во время пожара в деревянном доме в Ибрессинском районе Чувашии

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Около 6.00 в пятницу, 4 декабря, в деревне Айбечи Ибрессинского района Чувашии загорелся деревянный дом. На место выехали спасатели, но в результате пожара успел погибнуть 76-летний мужчина - хозяин жилища.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются специалистами.

- С начала года в Чувашии произошли 1548 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 37 миллионов рублей. Огонь унес жизни 63 человек, еще 69 получили травмы. Спасены 98 человек, - отмечают в пресс-службе МЧС республики.