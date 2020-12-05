Сейчас ведутся работы по подбору воспитателей и разработке образовательных программ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане разработали концепцию полилингвального дошкольного образования. Акценты в ней сделаны на создании условий для обучения и воспитания на русском, татарском и английском языки, приобщении детей к культурному богатству многонационального народа Росиии и воспитании в духе межнационального согласия. Об этом заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

Он заметил, что сейчас ведутся работы по подбору воспитателей и разработке образовательных программ. В дальнейшем с каждым полилингвальным образовательным комплексом будут взаимодействовать детские сады.