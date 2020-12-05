В Казани на улице Пушкина загорелся автобус №54

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в пятницу, 4 декабря, у дома №1/55 на улице Пушкина в Казани загорелся автобус №54. По словам водителя, он двигался по улице Татарстан в направлении площади Тукая, когда почувствовал запах дыма в кабине. Тогда транспорт был остановлен, а его пассажиры эвакуированы.

До приезда пожарных, водитель пытался справиться с огнем, охватившим автобус, самостоятельно при помощи огнетушителя. Прибывшие на место спасатели потушили пожар. Его площадь составила 7 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.