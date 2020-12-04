Около 1000 казанцев пытались проехать в общественном транспорте без масок

Лишь один человек не взял с собой маску, ему пришлось покинуть салон общественного транспорта. Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 900 нарушителей масочного режима выявили накануне в общественном транспорте Казани. Профилактические рейды прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро – всего на 24 контрольных точках.

Было проверено 512 единиц общественного транспорта. Из 944 пассажиров, нарушивших масочный режим, 943 надели средства индивидуальной защиты на месте, один человек покинул общественный транспорт из-за отсутствия маски, сообщается на транспортном сайте города.