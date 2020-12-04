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В Казани в торговом центре произошло короткое замыкание: эвакуировались порядка тысячи человек

Последующего возгорания не было
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Никто не пострадал.

Никто не пострадал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 4 декабря, в казанском торговом центре на проспекте Победы сработала автоматическая пожарная сигнализация. В 10.37 на место оперативно выехали спасатели. Параллельно с этим из магазинов самостоятельно эвакуировались порядка тысячи человек.

Когда пожарные прибыли на место, они выяснили, что в одном из складских помещений центра произошло короткое замыкания. Последующего горения не было, потому силам был дан отбой. Никто их людей не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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