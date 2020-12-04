Новый год 2021 в Татарстане: 31 декабря объявлено выходным днем

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин дал регионам добро на объявление 31 декабря выходным днем. Такой возможностью среди прочих воспользовался Татарстан.

Глава республики Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение сегодня, 4 декабря. Согласно документу, рабочим днем было определено 26 число, выпадающее на субботу.

- Учитывая, что 31-е декабря традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а так же возможность провести бесценное время с семьёй предложено освободить татарстанцев от работы, - заметили в правительстве.

Обязательным распоряжение является для госслужащих. Однако муниципалитетам, госорганам, не относящимся к исполнительной власти республики, и другим организациям рекомендовано принять соответствующий рабочий график.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Праздник к нам приходит! Кафе и ресторанам в Татарстане разрешили работать в новогоднюю ночь

Послабление сделали только на один день, заведениям общепита продлили работу до 3 утра (подробности)