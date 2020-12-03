"Рубин" поспорит с ЦСКА за перспективного полузащитника

Фото: ФК "Краснодар".

Казанский "Рубин" начал рассматривать варианты усиления состава в зимнее трансферное окно. Так, по данным ряда СМИ, казанцам интересен полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин. По некоторым данным, футболист не доволен количеством своего игрового времени и рассчитывает сменить команды, возможно, уже в зимнее трансферное окно.

21-летний Уткин - воспитанник "Краснодара". Стабильно в основном составе начал выходить в минувшем сезоне. Всего на его счету 7 голов в 59 матчах в футболке "Краснодара".

Отметим, что за Уткиным следит не только "Рубин". Так, в ряде СМИ сообщалось, что на игрока претендует еще и ЦСКА. Более того, поговаривают, что армейцы и южане готовят обмен. Уткин отправится в ЦСКА, а в "Краснодар" переберется другой полузащитник - Ильзат Ахметов.