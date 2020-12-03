В резервный фонд Ульяновской области по борьбе с коронавирусом направили еще 290 миллионов рублей

ФОто: Юлия ПЫХАЛОВА.

Власти Ульяновской области приняли решение направить еще 290 миллионов рублей в резервный фонд региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Мы продолжаем работу по оптимизации расходов 2020 года. Это позволит получить дополнительный финансовый ресурс, который мы можем направить на оперативное пополнение резервного фонда для противодействия коронавирусной инфекции. В течение года мы несколько раз перераспределяли средства для экономии. Наиболее значимое достижение с точки зрения повышения эффективности бюджетных расходов – это экономия средств на обслуживание государственного долга. Уже сегодня мы имеем возможность перераспределить 168 миллионов рублей и аккумулировать эти средства в резервный фонд на важные цели, - сказала первый заместитель Председателя Правительства региона Марина Алексеева.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба, средства пойдут в первую очередь на здравоохранение.

- Первое, на что будут направлены средства - комплектование центров диагностики для лечения коронавирусной инфекции, которые бы начали работать в круглосуточном режиме. Таких центров должно быть, как минимум, два – на правом и левом берегах. Центры планируется оснастить компьютерным томографом, шестиканальным электрокардиографом, обязательно санитарными автомобилями. В течение декабря один из них мы уже сможем запустить. Эта та история, которая позволит быстро, не стоя в очереди, получить диагностическую помощь, - пояснила Екатерина Уба.

Второе направление, на которое предусмотрено дополнительное финансирование, - это все что связано с быстротой оказания врачебной помощи и результатами тестирования, то есть непосредственно с увеличением автомобильного парка. Третье - это подключение IP-телефонии в лечебных учреждениях.

Напомним, распределение средств резервного фонда на наиболее важные цели осуществляется на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- В ходе закупочных процедур было сэкономлено почти 101 миллион рублей, которые также будут задействованы в резервном фонде. Кроме того, на борьбу с COVID-19 дополнительно перераспределяются 125 миллионов рублей, 66 миллионов рублей из которых планируем выделить в помощь муниципалитетам», - сообщила исполняющая обязанности Министра финансов Наталья Брюханова.