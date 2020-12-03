Погода в Татарстане 4 декабря 2020: Температура опустится до 29 градусов мороза

В некоторых районах республики возможен туман. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

4 декабря в Казани сохранится примерно такая же погода, как и днем ранее. Так, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 24 градусов мороза, днем – 11-13 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по Татарстану ночью и утром ожидается туман, ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 17 до 22 градусов мороза, при прояснениях – от 24 до 29 градусов ниже нуля, днем – от 11 до 16 градусов со знаком "минус".