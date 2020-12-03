"Сыграть строго, не попадаться на контратаках и верить друг в друга": Форвард "Ак Барса" рассказал, как казанцам обыграть "Нефтехимик"

Фото: ХК "Ак Барс".

Несколько часов осталось до начала татарстанского дерби. "Ак Барс" и "Нефтехимик" сыграют в Нижнекамске. Это уже четвертый матч между командами в нынешнем сезоне. Пока неизменно побеждали команды-хозяйки. В Нижнекамске верх брал "Нефтехимик" 3:2, а в Казани оба раза сильнее были "барсы", причем с тем же счетом 3:2. Форвард казанцев Станислав Галиев рассчитывает, что его команда сегодня одержит третью победу в дерби в сезоне.

- Возможно, у "Нефтехимика" что-то не получается в последнее время, но у них хорошая, молодая, быстрая команда. Нам нужно сыграть строго в обороне, реализовать свои моменты и забить как можно больше. Это наше татарстанское дерби. Мы заряжены, они – тоже. Бывает, что много удалений в наших очных играх. Если будет такая возможность, нужно будет реализовывать большинство, нам надо прибавлять в этом аспекте. Нужно сыграть строго, не попадаться на контратаках и верить друг в друга, - заявил Галиев.

Матч между "Нефтехимиком" и "Ак Барсом" состоится 3 декабря в НИжнекамске. Начало в 19:30.