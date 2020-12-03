В больницах Чувашии появятся комнаты для психологической разгрузки медиков

Также медикам будут доступны программы психологической разгрузки - вебинары, тренинги и аудиогайды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В “ковидных” больницах Чувашии появятся комнаты для психологической разгрузки сотрудников. Такую идею во время совещания по вопросу поддержки медиков во время пандемии предложил ректор Института усовершенствования врачей Роман Матвеев. Его поддержал глава регионального Минздрава Владимир Степанов.

Вместе со специальными зонами, медикам будут доступны программы психологической разгрузки - вебинары и тренинги, а также аудиогайды для психокоррекционной работы. Также для врачей, работающих в “красной зоне”, разработают специальное мобильное приложение.