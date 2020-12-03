Прокуратура нашла в двух больницах Набережных Челнов неработающие томографы

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Прокуратура Набережных Челнов обнаружила два аппарата компьютерной томографии в городских медучреждениях, которые не использовались, несмотря на пандемию. Один из них находился в горбольнице №5 и был в неисправен, второй - совершенно новый - без дела лежал в инфекционной больнице, где его даже не установили.

- Данное медицинское оборудование является единственным таким оборудованием в учреждениях и их простой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, при котором необходимо делать томографию органов грудной клетки, является недопустимым, - отмечают в надзорном ведомстве.

В адрес главы Управления здравоохранения татарстанского автограда Александра Николаева вынесено представление об устранении нарушений.