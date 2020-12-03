Метшин предложил создать в Казани систему родительского контроля за школьным питанием

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Мэр Казани Ильсур Метшин выступил с предложением создать в городе систему родительского контроля за школьным питанием. Об этом он сообщил сегодня, 3 декабря, во время экскурсии по комбинату Департамента продовольствия и социального питания, где и производят всю еду для казанских школ и детских садов. Ежедневно организация кормит 270 тысячи горожан.

По мнению градоначальника, самые активные родители могли бы организовать дежурства в течение нескольких часов в день, а после делиться впечатлениями и предложениями, а также вность их в журналы родительского контроля, которые есть во всех учебных учреждениях.

Согласовать такую возможность с Роспотребнадзором Татарстана и директорами школ Метшин поручил начальнику Управления образования города Иреку Ризванову.