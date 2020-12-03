Школу, санаторий, пожарную часть и ряд жилых домов Казани на сутки оставят без воды

Отключение связано с работами по подключению водопроводов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

7 декабря в ряде домов Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду. Это связано с работами по подключению водопроводов.

С 9.00 7 декабря до 9.00 8 декабря воды не будет по улицам Годовикова, 1а (санаторий-профилакторий КАПО им.С.П. Горбунова), 8а (школа №168), Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 16, 16 корп.1 (лицей №145), 16 корп.2, 18 корп.1, 18, 20а корп.1 (пожарная часть), 22, 22а, Максимова, 1, 1а, 1б.