В Ульяновске автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком и фурой

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

В среду, 2 декабря, на 208 километре 400 метре автодроги “Саранск-Сурское-Ульяновск” в Ульяновске произошла авария с двумя пострадавшими. Около 16.10 автомобиль “Киа Магентис” решил обогнать едущее впереди авто и выехал на встречку, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе легковушка столкнулась с грузовиком “МАН” с полуприцепом. После этого “Киа” врезалась еще и в фургон “ГАЗ-АФ371703”.

В результате аварии пострадали 55-летний водитель “Киа Магентис” и его 51-летняя пассажирка. С места произошедшего они оба были госпитализированы. Водителям “МАНа” и “ГАЗа” - мужчинам в возрасте 40 и 35 лет, помощь медиков не понадобилась, сообщает пресс-службу УГИБДД Ульяновского района.