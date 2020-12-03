В Ульяновске иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу на “красный”

Авария произошла у дома №106 на улице Созидателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 2 декабря, у дома №106 на улице Созидателей в Ульяновске произошла авария. Там около 12.10 автомобиль “Тойота Камри” наехал на 53-летнюю женщину. По предварительной информации, последняя переходила дорогу на “красный” сигнал светофора.

С места произошедшего пешеход была госпитализирована.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. В 16 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - отмечают в пресс-службе УГИБДД региона.