В Набережных Челнах ищут 17-летнего парня, который пропал месяц назад

Фото: Поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК “ВАСИЛИСА”

В Набережных Челнах начались активные поиски 17-летнего Тимура Сабирзянова. Он ушел из дома днем 3 ноября текущего года, но обратно не вернулся до сих пор. На связь с родными и близкими молодой человек также не выходил. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК “ВАСИЛИСА”.

Известно, что Тимур ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы (ближе к рыжему) и карие глаза. Также у него есть татуировки: на правом плече - волк, на правом предплечье - след волка, на левом предплечье - также волк. На момент пропажи на парне была темная куртка, черная футболка, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белыми вставками.

Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по телефонам 8(927)465-41-61, 37-91-16, 37-91-17 или 34-70-73.