На уборку в Казанском Кремле в 2021 года власти Татарстана готовы потратить более 34 миллионов рублей

Уборка будет выполняться ежедневно - на 22 тысячах “квадратах” помещений и 72 тысячах “квадратах” прилегающих территорий. Фото: Рамиль ГАЛИ

Начались поиски подрядчика, который в будущем году будет убирать здания Казанского кремля и чистить его территорию. За все время работы ему готовы заплатить 34,4 миллионов рублей из республиканского бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, уборка будет выполняться ежедневно - на 22 тысячах “квадратах” помещений и 72 тысячах “квадратах” прилегающих территорий.

Подрядчик будет выявлен посредством аукциона 11 декабря, после чего с ним подпишут договор.