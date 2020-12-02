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Общество

На уборку в Казанском Кремле в 2021 года власти Татарстана готовы потратить более 34 миллионов рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Уборка будет выполняться ежедневно - на 22 тысячах “квадратах” помещений и 72 тысячах “квадратах” прилегающих территорий.

Уборка будет выполняться ежедневно - на 22 тысячах “квадратах” помещений и 72 тысячах “квадратах” прилегающих территорий.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Начались поиски подрядчика, который в будущем году будет убирать здания Казанского кремля и чистить его территорию. За все время работы ему готовы заплатить 34,4 миллионов рублей из республиканского бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, уборка будет выполняться ежедневно - на 22 тысячах “квадратах” помещений и 72 тысячах “квадратах” прилегающих территорий.

Подрядчик будет выявлен посредством аукциона 11 декабря, после чего с ним подпишут договор.