Более 200 школьников, студентов и педагогов из Татарстана заразились коронавирусом с начала учебного года

Более 9 тысяч школьников отправили домой после проверки на входе в учебное заведение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане продолжается работа утренних фильтров в школах. За минувшие сутки фильтры не прошли 75 учащихся, а всего с 1 сентября к учебе по причине повышенной температуры и признаков ОРВИ не допустили 9 тысяч 13 человек.

По данным на 1 декабря, с начала учебного года в учреждениях системы образования выявлено 206 случаев заболевания коронавирусом. Из них 178 классов и групп закрыты на карантин, 28 остаются под активным наблюдением. Среди заболевших 47 школьников, 52 студента и 107 педагогов.

- Всего в республике на разобщении находятся 17 школьных классов, из них 15 – в Казани. Полностью на карантин на данный момент не закрыта ни одна школа, – рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.