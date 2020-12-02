650 казанцев стали добровольцами для испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Речь идет именно об исследовании, о поступлении вакцины в гражданский оборот, речи пока не нет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце ноября в России стартовали пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Татарстан стал одним из пилотных регионов, вакцинацию в республике пройдут 650 добровольцев из группы риска. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Вакцину против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» разработал научно-исследовательский институт «Вектор», относящийся к системе Роспотребнадзора. Помимо Татарстана пилотными субъектами, где будут проводиться исследования, стали Москва, Московская, Тюменская и Калининградская области. Вакцину в эти субъекты завезли 26 ноября. При транспортировке и хранении медицинского препарата специалисты соблюдают все необходимые требования, одно из которых – поддержание температурного режима от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Всего в России в исследованиях примут участие порядка 4 тысяч человек, в том числе 650 человек – в Татарстане.

- Добровольцев выбирали из группы риска – это сотрудники сферы образования, а также работники системы Роспотребнадзора, задействованные в исследованиях биоматериалов и работающие непосредственно в очагах инфекции. Хочу отметить, что это именно исследование вакцины, а не поступление ее в гражданский оборот, - сообщила Замалиева.

По итогам исследования специалисты смогут делать выводы об эффективности вакцины.