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Коронавирус Covid-19

Число летальных случаев коронавируса в Чувашии продолжает расти

За минувшие сутки там подтвердились еще шесть смертей зараженных людей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По данным на среду, 2 декабря, в Чувашии зафиксировали уже 290 летальных случаев коронавируса. Последние шесть смертей зараженных были подтверждены накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе провели 339,8 тысяч тестов на COVID-19. Исследования выявили 12 797 зараженных (124 - за минувшие сутки). На данный момент большинство из них - 11 769 человек, выздоровело, но новые случаи коронавируса продолжают выявляться десятками ежедневно.