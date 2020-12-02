Число летальных случаев коронавируса в Чувашии продолжает расти

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По данным на среду, 2 декабря, в Чувашии зафиксировали уже 290 летальных случаев коронавируса. Последние шесть смертей зараженных были подтверждены накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе провели 339,8 тысяч тестов на COVID-19. Исследования выявили 12 797 зараженных (124 - за минувшие сутки). На данный момент большинство из них - 11 769 человек, выздоровело, но новые случаи коронавируса продолжают выявляться десятками ежедневно.