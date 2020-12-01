Более 17 тысяч нарушений масочного режима выявили в общественном транспорте Казани в октябре

Фото: мэрия Казани.

В ноябре в общественном транспорте Казани выявили более 17 тысяч пассажиров, нарушивших масочный режим. Рейды проходили в автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро.

Всего за месяц было проверено 11 тысяч 62 единицы общественного транспорта. Проверка проходила на 474 контрольных точках. В ходе рейдов выявлено 17 тысяч 406 пассажиров без средств индивидуальной защиты. 17 тысяч 240 пассажиров надели маски на месте, 166 человек покинули общественный транспорт из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Проверку проводили сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорская служба МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий.

Напомним, в октябре в общественном транспорте Казани выявлено почти 25,7 тысяч пассажиров, нарушивших масочный режим. Профилактические рейды продолжаются, сообщается на транспортном сайте Казани.