В Казани похолодает до 17 градусов мороза

Осадки маловероятны. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

2 декабря в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 17 градусов со знаком "минус", днем – 11-13 градусов мороза. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по республике также ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов ниже нуля, при прояснениях – до минус 22 градусов, в дневные часы – от 10 до 15 градусов мороза.