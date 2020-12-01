Прокуратура через суд потребовала от администрации Чебоксар отремонтировать Гагаринский мост

Сейчас иск надзорного ведомства находится на рассмотрении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте 2020 года экспертиза оценила состояние Гагаринского моста в Чебоксарах как предаварийное и нуждающееся в ремонте. Однако со стороны администрации города никаких работ предпринято не было. Это заметила прокуратура города, которая обратилась в Ленинский районный суд с требованием обязать местные власти привести объект в надлежащее состояние. Сейчас иск находится на рассмотрении.

В надзорном ведомстве также заметили, что после мартовской экспертизы до начала капремонта нужно было провести неотложные работы - установить дорожные знаки “Ограничение скорости 40 км/ч” и “Ограничение массы 20т”, а также переустроить страховочные пакеты моста. Сделано это было частично. В администрацию Чебоксар вынесено представление о необходимости выполнения всех указанных работ.