Скончался народный артист Татарстана Фарит Шагапов

Фото: vk.com/almetteatr

Во вторник, 1 декабря, стало известно о смерти народного артиста Татарстана Фарита Шигапова. Доценту Казанской государственной консерватории, артисту Театра оперы и балета имени имени Мусы Джалиля и бывшему директору Альметьевского драматического театра было 69 лет.

Трагическую новость сообщила пресс-служба театра, которым Фарит Зуфарович руководил с 2002 по 2005 годы.

- Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Пусть Всевышний примет душу в рай, - отметили в театре.

Причины смерти артиста не сообщаются.